В психоневрологическом интернате в Кузбассе обнаружили радиоактивный газ

В одном из помещений психоневрологического диспансера в Кемеровской области было обнаружено повышенное содержание радиоактивного газа радона, говорится в сообщении регионального управления службы судебных приставов. Помещение было опечатано.

Повышенное содержание радона было обнаружено в одном из помещений интерната в городе Мариинск во время плановой проверки, проводимой сотрудниками Роспотребнадзора. «С результатами экспертизы сотрудники Роспотребнадзора обратились в местный суд, где государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 6. 4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)», — говорится в сообщении УФССП.

Работа помещения была приостановлена на 90 суток.

В Кемеровской области регулярно фиксируются превышения допустимых значений радона. Так, в декабре повышенное содержание радиоактивного газа было зафиксировано во время проверки одной из школ города Осинники. В ноябре в том же городе из-за радона был закрыт спортивный зал в школе-интернате. В июле по той же причине была временно приостановлена работа детского сада в самом Кемерово.