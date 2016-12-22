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В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации
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В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации
Общество, 06:19
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В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации

В Кемеровской области в школе были закрыты несколько кабинетов начальных классов из-за превышения в них уровня радиоактивных веществ радона и торона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы судебных приставов, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, радиоактивные элементы обнаружили эксперты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники. Они зафиксировали опасное содержание радона и торона в трех кабинетах образовательного учреждения. С результатами экспертизы Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил, что в школе было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований по ст. 6. 4 КоАП РФ. После этого судебные приставы прибыли в школу и на 90 суток закрыли три кабинета, в которых были обнаружены радиоактивные вещества.

В Осинниках в начале ноября Роспотребнадзор по Кемеровской области нашел высокое содержание радона и торона в спортивном зале Школы-интерната № 4, сообщалось на сайте ведомства. Тогда по решению суда зал был закрыт также на 90 суток.

Теги: Кемеровская область , Школа , радиационный фон
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