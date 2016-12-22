Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович в будущем планирует вернуться на родину. Об этом как, передает «Укринформ», заявил его адвокат ​Виталий Сердюк во время заседания суда в Киеве.

«Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», — сообщил Сердюк. Адвокат экс-президента подчеркнул, что сейчас его возвращение на Украину невозможно из-за ведущегося в стране «политического преследования».

Кроме того, адвокат Януковича отметил, что экс-президент готов к допросу, однако провести его допрос не желает сама украинская сторона. «Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос», пояснил он.

Слушания в Оболонском суде Киева проходят по делу о госизмене Януковича. Экс-президент бежал с Украины 22 февраля 2014 года, после чего получил убежище в России. 28 ноября Генпрокуратура Украины по заявлению Януковича начала расследование дела о государственном перевороте, совершенном на Украине в феврале 2014 года. В то же время самого Януковича в Киеве обвиняют в госизмене. Его обвиняют в «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Прокуратура требует для экс-президента пожизненного заключения.