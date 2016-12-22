Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вывоз туристов из Мексики

Авиакомпания «Россия» получила все разрешения для вылета самолета с мексиканского курорта Канкун. Регистрация 500 пассажиров уже закончилась, лайнер должен отправиться в Москву в ближайшее время. Об этом РБК сообщил официальный представитель «России».

При этом он отметил, что некоторые пассажиры попытались заблокировать выход к самолету, потребовав у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс.

Накануне пассажиры рейса Канкун — Москва несколько часов просидели в самолете, который так и не вылетел из Мексики. В «России» заявляли, что ждали граждан Армении, которых миграционные власти Мексики решили депортировать этим рейсом. В свою очередь, в посольстве Армении в Мексике заявили, что дело было в том, что «Россия» не оплатила стоянку в аэропорту в Канкуне. Данную информацию в авиакомпании опровергли.

После нескольких часов ожидания самолет так и не вылетел в Москву, поскольку у пилотов закончилось рабочее время и по правилам безопасности они уже не имели права совершать полет.