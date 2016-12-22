Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос до $31,3 млрд

Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, следует из материалов Центробанка.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)», — сообщает регулятор. В сообщении ЦБ отмечается, что основным источником чистого вывоза капитала стали операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. «Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер», — добавили в Центробанке.

В декабре прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что отток капитала из России в 2018 году при более высоких ценах на нефть может превысить ранее прогнозируемые Министерством экономического развития $7 млрд.

За 11 месяцев 2017 года чистый отток капитала из России составил $28 млрд, за аналогичный период 2016 года он составил $8,2 млрд. «Из-за более высоких цен на нефть больший приток валюты идет, больше Минфин накапливает — были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», — отмечал Орешкин. Он добавил, что макропрогноз на 2018 год будет уточнен в феврале 2018 года.