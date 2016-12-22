Орешкин допустил превышение прогноза по оттоку капитала в 2018 году

Отток капитала из России в 2018 году может превысить прогнозируемые Минэкономразвития $7 млрд. Об этом глава министерства Максим Орешкин заявил в кулуарах конференции ВТО в Буэнос-Айресе, передает «Интерфакс».

«Отток капитала в 2018 году при более высоких ценах на нефть, чем заложены в действующем прогнозе, может быть больше», — сказал Орешкин.

По данным Центробанка, за 11 месяцев 2017 года чистый отток капитала из России составил $28 млрд по сравнению с $8,2 млрд за аналогичный период 2016 года. В Банке России отметили, что ключевую роль в текущем показателе оттока капитала «сыграли банки, продолжающие курс на сокращение внешней задолженности».

«Отток оказался выше ожиданий в первую очередь из-за более сильного текущего счета, из-за более высоких цен на нефть больший приток валюты идет, больше Минфин накапливает — были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», — подчеркивал Орешкин. По словам министра, макропрогноз на 2018 год будет уточнен в феврале, после того как станут доступны данные за 2017 год по динамике ВВП.

В начале декабря Орешкин рассказал о том, что Минэкономразвития пересмотрит прогноз по ценам на нефть после продления сделки ОПЕК+. Министр отметил, что в прогнозе ведомства цены на нефть в 2018 году будут выше $50 за баррель.