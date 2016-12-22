Курс биткоина опустился ниже $10 тыс. впервые за полтора месяца

Криптовалюта продолжила мощное падение, начатое накануне. Основной причиной активных продаж являются негативные новости из Китая. Эксперты полагают, что возможно дальнейшее снижение, но в течение года биткоин вырастет вновь

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Курс биткоина, самой известной криптовалюты, в среду продолжил падение и пробил отметку в $10 тыс. впервые с 1 декабря 2017 года. По данным Coinmarketcap.com, курс по состоянию на 18:30 мск составлял $9,529 тыс., упав на 21% за 24 часа и на 33% за последние двое суток. С максимума, достигнутого в середине декабря 2017 года ($20,09 тыс.), курс упал более чем вдвое.

«Основная причина падения — новости из Китая, где хотят ввести ограничения. Также рынок отыгрывает обратно свой рост, произошедший в начале декабря. Поэтому мы сейчас наблюдаем и технический откат, и реакцию на события в Китае», — считает региональный представитель блокчейн-платформы Lisk в России Денис Смирнов.

Как сообщалось, Китай планирует ужесточить политику в отношении криптовалют, распространив запрет на онлайн-платформы и мобильные приложения, предлагающие услуги обмена криптовалют. Правительство планирует заблокировать доступ китайских пользователей к местным и офшорным торговым платформам. Китайские власти также будут нацелены на выявление отдельных физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги по организации криптовалютных рынков, расчетам и клирингу для централизованной торговли.

Какое-то время снижение курса биткоина может продолжиться на фоне ужесточения регулирования криптовалют. «Я думаю, еще до февраля мы можем увидеть цифры типа $8 тыс. или $6 тыс. за биткоин. В этом нет ничего страшного. При нынешних масштабах это нормальная история для рынка. Рынок волатильный, и даже такие ценовые скачки, как 10–20% в рамках одного дня — это не что-то из ряда вон выходящее», — считает Смирнов.

Вскоре после этого может начаться восстановление, полагает эксперт: «Через некоторое время можно ожидать отскока в обратную сторону. Уже весной мы увидим совсем друге цифры. А в дальнейшем, я думаю, в течение этого года мы сможем увидеть позиции, которые видели в декабре, и, может быть, даже более высокие».