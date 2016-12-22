Арестованному совладельцу «Юлмарта» разрешили работать в офисе по 4 часа

Совладелец интернет-холдинга «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, с октября находящийся под домашним арестом, может работать в офисе по четыре часа в день. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на одного из игроков на рынке. Адвокат бизнесмена Константин Добрынин подтвердил РБК информацию об этом.

По словам Добрынина, в декабре защита обратилась с ходатайством к следователю о допуске Костыгина на рабочее место в ООО «Ряды» в качестве заместителя генерального директора. Следователь удовлетворил ходатайство, пояснил он. «Костыгин должен трудиться, а не просто тратить время», потому что «сотни сотрудников не виноваты в том, что следствие на разобралось в абсурдности обвинений», — считает Добрынин.

Срок домашнего ареста Костыгина был продлен до середины февраля 2018 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Костыгина обвиняют в том, что он, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», считает следствие.