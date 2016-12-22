Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Юлмарта» Федоринова

Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от налогов бывшего генерального директора «Юлмарта» Сергея Федоринова в связи с полным возмещением ущерба в федеральный бюджет России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено в связи с полным возмещением ущерба (недоимка по налогам, пени и штрафы) в общей сумме более 188 млн 567 тыс. руб.», — уточняет СК.



По данным следствия, Федоринов в 2012 году и в первом-третьем кварталах 2013 года не заплатил налоги, причинив федеральному бюджету страны ущерб на сумму более 116 млн руб. Чтобы уйти от налогов, он предоставил в налоговый орган заведомо ложную информацию о наличии у «Юлмарта» права вычета сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) было возбуждено СКР в декабре 2016 года по инициативе Федеральной налоговой службы (ФНС). В середине марта следователи обыскали офисы «Юлмарта» и одного из бывших сотрудников компании. Ретейлер предоставил все необходимые налоговой службе материалы и сведения в добровольном порядке, заявлял тогда в разговоре с РБК представитель пресс-службы компании.

В сообщении СК от 4 декабря 2017 года говорится, что продолжается расследование уголовного дела против Дмитрия Костыгина, акционера одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории страны-учредителя «Юлмарта». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).

В конце ноября один из совладельцев холдинга «Юлмарт» Август Мейер выделил компании кредит на $10 млн для расчета с кредиторами и поставщиками.