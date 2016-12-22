Срыв сделки с китайцами не помешал «Полюсу» гарантировать дивиденды

Крупнейший золотодобытчик в России и восьмой в мире «Полюс» установил минимальный ежегодный размер дивидендных выплат за 2017 и 2018 годы на уровне $550 млн. В рамках сделки по продаже 10% компании китайским инвесторам во главе с Fosun «Полюс» обещал изменить дивидендную политику: за 2017–2019 годы платить не менее $550 млн в год, а за 2020–2021 годы — не менее $650 млн. Но 15 января «Полюс» объявил о срыве сделки.

«Совету директоров известно о том, что в рамках сделки между PGIL (владеет 82,4% в «Полюсе» и принадлежит Саиду Керимову) и Fosun по продаже 10% акций, которая была расторгнута, были определенные договоренности по дивидендам. Совет директоров счел целесообразным частично отразить эти договоренности в дивидендной политике на двухлетний период, чтобы акционеры имели полное представление о текущем движении денежных средств», — приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров «Полюса» Эдварда Доулинга.

Таким образом, сумма дивидендных выплат за 2017 и 2018 годы составит 30% от показателя EBITDA, согласно дивидендной политике «Полюса», или $550 млн, в зависимости от того, какая из этих величин больше. Начиная с 2019 года, компания вернется к выплате 30% от показателя EBITDA. «Полюс» выплачивает дивиденды на полугодовой основе. За первое полугодие 2017 года компания выплатила 13,76 млрд руб.

Рынок отреагировал на информацию о дивидендной политике «Полюса» позитивно — по состоянию на 17:00 акции компании на Московской бирже росли на 4,10%.