ФСБ попросила арестовать экс-главу службы безопасности Березовского

Следственное управление ФСБ попросило отправить в СИЗО бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова и еще несколько человек, подозреваемых в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Материалы об избрании меры пресечения Соколову в виде заключения под стражу поступили в Лефортовский суд столицы в среду, 17 января. Также следствие требует арестовать его предполагаемых соучастников: экс-главу службы безопасности комбината «Тольяттиазот» Олега Антошина и директора коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» Руслана Мильченко. «Все по двум статьям —​ ч. 2 ст.222 и ч. 2 ст. 222 прим. 1», — отметила Краснова.

Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ во вторник, 16 января, рассказали источники РБК в ведомстве. Оперативники вышли на них, расследуя причастность силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»).

В августе Служба безопасности Украины задержала гражданскую жену Сергея Соколова Дарью Мастикашеву. Ее подозревают в том, что она вместе с задержанным Александром Каратаем якобы предлагала трем бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины работу на стройке в Москве. По словам главы СБУ Василия Грицака, «именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве».