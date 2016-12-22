В штабе Путина рассказали об основных ошибках в подписях

Наиболее часто встречающаяся ошибка, обнаруживаемая при проверке подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, — это неверное число цифр в паспортных данных подписантов. Об этом заявил глава юридической службы предвыборного штаба Сергей Кабышев, сообщает корреспондент РБК.

Кабышев добавил, что подписи в поддержку Путина собираются только в общественных местах, поквартирный обход граждан не ведется, «чтобы избежать лишних конфликтов». Проверка собранных подписей проводится сначала в регионах, а затем федеральным штабом в Москве.

По словам сопредседателя штаба Сергея Коготина, на сегодняшний день собрано 1 млн 139 тыс. 472 подписи. В штаб сданы подписи из 43 регионов. Данные, поступившие из 16 регионов уже проверены, подписи из остальных субъектов находятся в стадии проверки.

Коготин отметил, что в конце недели в штабе решат, когда заканчивать процесс сбора подписей.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Для участия в выборах партийным кандидатам нужно собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам — 300 тыс.