МВД подтвердило возбуждение дела из-за сериала о «питерских» на «Дожде»

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило факт возбуждения уголовного дела после выхода на телеканале «Дождь» первой серии документального сериала «Питерские». Как уточнили в пресс-службе на запрос РБК, ​уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года «по заявлению гражданина по статье 121.1 «Клевета».

«Сведения о личности [заявителя] не могут быть предоставлены на основании закона о персональных данных и статьи о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по факту распространения заведомо ложных сведений, которые порочат честь заявителя», — сообщило МВД в ответ на запрос РБК. По данным пресс-службы, дело находится на стадии предварительного расследования.

16 января о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» сообщал The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом следствия. По их информации, причиной возбуждения дела стал выход 24 августа 2017 года на телеканале «Дождь» первой серии сериала «Питерские», который журналисты посвятили петербургскому предпринимателю Илье Траберу.

После обращения представителей Трабера, как говорит источник The Bell, и было возбуждено дело. В репортаже «Дождь» назвал Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин», в качестве подтверждения знакомства привели комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Новой газете». По словам Пескова, бизнесмен работал над проектом нефтеналивного терминала и регулярно официально обращался к руководству мэрии Санкт-Петербурга.