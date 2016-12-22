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МВД возбудило дело после выхода сериала о «питерских» на «Дожде»
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МВД возбудило дело после выхода сериала о «питерских» на «Дожде»
Технологии и медиа, 16 янв, 20:50
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МВД возбудило дело после выхода сериала о «питерских» на «Дожде»
Выход на канале «Дождь» первой серии документального сериала «Питерские» стал причиной возбуждения уголовного дела о клевете. Как узнал The Bell, дело возбудили после обращения представителей бизнесмена Ильи Трабера
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ (клевета) The Bell рассказали три источника, знакомых с ходом следствия. По их данным, дело было возбуждено в ноябре управлением организации дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а причиной возбуждения дела стал выход на телеканале «Дождь» 24 августа 2017 года первой серии документального сериала «Питерские».

Репортаж телеканала был посвящен петербургскому предпринимателю Илье Траберу. После обращения представителей Трабера, как говорит близкий к нему источник The Bell, было возбуждено уголовное дело по ч. 5  статьи о клевете, «соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления» (наказание — от штрафа 5 млн руб. до обязательных работ до 480 часов).

Гендиректор телеканала Наталья Синдеева заявила The Bell, что уголовное дело было возбуждено, но заявитель телеканалу не известен. Отвечая на вопрос РБК о том, известно ли, в отношении кого было возбуждено уголовное дело, Синдеева заявила: «У нас нет информации, что кто-то из авторов репортажа является подозреваемым или обвиняемым».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как уточнила Синдеева The Bell, в рамках уголовного дела правоохранительные органы запрашивали уставные документы телеканала и свидетельство о регистрации СМИ. Кроме того, они просили личные данные авторов репортажа (на сайте среди авторов указаны журналисты Роман Баданин, Мария Жолобова, Николай Ковальков и Дарья Жук). В качестве свидетеля по делу, по данным The Bell, был вызван сын Трабера Дмитрий Кравец, который появляется в фильме «Дождя».

Роман Баданин сообщил РБК, что ему известно о возбуждении дела по ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). «Эта статья подразумевает частное обвинение. Но упомянуты ли мы [авторы фильма] в деле в статусе подозреваемых, я не знаю», — сказал Баданин, добавив, что «преследования не боится». Баданин при этом отметил, что будет следить за развитием дела и в том числе учитывать этот фактор, «принимая летом решение о своих дальнейших шагах [возвращении в России после учебы в Стэнфордском университете]».

В репортаже «Дождь» назвал Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». В качестве подтверждения знакомства «Дождь» приводил комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Новой газете», в котором говорится, что Трабер, работая над проектом нефтеналивного терминала, неоднократно официально обращался к руководству мэрии Санкт-Петербурга.

«Новая газета» со ссылкой на документы полиции Монако ранее называла Трабера «связанным с тамбовской преступной группировкой». Кроме того, газета, ссылаясь на данные расследования и прослушек, проведенных испанской полицией, писала, что Трабер имел деловые связи с предпринимателями Геннадием Петровым и Александром Малышевым, которые были задержаны в ходе операции испанской полиции «Тройка» в 2008 году.

Трабер, согласно репортажу «Дождя», в начале 1990-х занимался антикварным бизнесом, а позже пришел в портовую и топливную отрасли. Среди партнеров Трабера, о которых говорил «Дождь», — Николай Шамалов (совладелец банка «Россия», сооснователь дачного кооператива «Озеро»), а также нынешний глава Независимой нефтегазовой компании, экс-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

Среди активов, которые контролировал Трабер, в репортаже назывались Петербургский нефтяной терминал, Морской порт Санкт-Петербург и Выборгский судостроительный завод.

Авторы: Георгий Перемитин, Мария Истомина.
При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: уголовное дело , «Дождь»
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