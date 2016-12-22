В школе в Челябинской области подросток ранил ножом одноклассника

В Челябинской области в одной из школ Сосновского района девятиклассник в ходе конфликта ранил ножом одноклассника, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Пострадавшему причинено непроникающее ножевое ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное», — отметили в надзорном ведомстве.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности нахождения детей в школе. ​

После инцидента в школе Сосновского района было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), говорится на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

В Смольнинской общеобразовательной школе рассказали РБК, что пострадавший не получил серьезных травм и вернулся в школу. «Все нормально, все живы-здоровы. Это нельзя назвать серьезным конфликтом. Подросток получил незначительные ранения», — отметила сотрудница школы, которая предпочла остаться анонимной.

15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали с ножами на школьников. Всего пострадали 14 детей и учительница. Уполномоченная по правам ребенка​ в Пермском крае Светлана Денисова позже рассказала, что преподавательница получила 17 ранений, ее состояние оценивается как тяжелое. В ходе допроса подростки признали факт нападения на учительницу и четвероклассников, однако мотивы не назвали.

17 января нападавшим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)».