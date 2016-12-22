На борту летевшего из Краснодара в Москву самолета умер пассажир

Самолет, летевший из Краснодара в Москву, экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Наталью Шермину сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел во вторник, 16 января. Во время полета мужчина почувствовал себя плохо. Было решено посадить самолет в Воронеже и вызвать врачей, но к моменту приземления он умер.

30 декабря самолет, летевший из Москвы в Баку, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что во время полета у пассажира случился гипертонический криз. Мужчину госпитализировали, самолет продолжил путь.