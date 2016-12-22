Летевший из Москвы в Баку пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде
Общество, 15:16
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Летевший из Москвы в Баку пассажирский самолет экстренно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Во время полета у пассажира рейса №1854 случился гипертонический криз, и капитаном судна было принято решение совершить посадку в Волгограде», — рассказал представитель пресс-службы. В 12:48 мск самолет приземлился, пассажира госпитализировали, добавил он.
Около 14:00 мск самолет вылетел из Волгограда в Баку, отметили в авиакомпании.
РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».