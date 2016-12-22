«Бухгалтер Освенцима» подал просьбу о помиловании

96-летний бывший бухгалтер, работавший в нацистском концлагере, был приговорен еще в 2015 году, но до сих пор не провел в заключении ни дня. В декабре он проиграл рассмотрение апелляции на приговор в Конституционном суде

Оскар Грёнинг (Фото: Tobias Schwarz / dpa / Global Look Press)

Оскар Грёнинг, осужденный за причастность к убийству 300 тыс. человек в нацистском концлагере Освенцим, подал прошение о помиловании, передает Reuters. Он был приговорен в 2015 году к четырем годам тюремного заключения, но в камере пока не провел ни дня из-за затянувшихся апелляций. Ему 96 лет.

Представитель Министерства юстиции федеральной земли Нижняя Саксония Кристиан Луэнсштайн заявил, что прошение о помиловании было передано в прокуратуру. Но чиновник также отметил, что подача прошения не является основанием для отсрочки приговора.

В прокуратуре не смогли предоставить агентству оперативный комментарий.

29 декабря прошлого года жалобу Грёнинга на приговор рассматривал Конституционный суд Германии: защита настаивала, что тюремное заключение нарушит конституционное право на жизнь из-за пожилого возраста осужденного и состояния его здоровья. Но суд отклонил апелляцию.

Сторона обвинения считает, что Грёнинг за время своей работы в концлагере никого не убивал, но своей работой (он вел подсчет изъятых у узников лагеря купюр и, по его словам, отправлял найденные банкноты в Берлин) он поддерживал режим, виновный в многочисленных убийствах.

Грёнинг признал свою «моральную вину» в том, что помогал финансировать деятельность нацистского режима. Он был членом НСДАП с 1939 года. После войны он был оправдан Комиссией ООН по военным преступлениям.