В Кремле заявили об отсутствии позиции по легализации ЧВК

Вопрос о регулировании частных военных компаний (ЧВК) не относится к вопросам Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Какая-то позиция отсутствует, Кремль не инициировал подобный законопроект, и мне неизвестно, что такой законопроект существует», — сказал Песков.

17 января первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил RT, что в течение месяца в Госдуму будет внесен законопроект, легализующий ЧВК. По его словам, членов военных компаний будут привлекать к участию в контртеррористических операциях за рубежом, защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите различных объектов.

Ранее в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разработать законодательство для защиты россиян, работающих в частных военных компаниях. Он подчеркнул, что практика использования ЧВК «распространяется».

В настоящее время российское законодательство запрещает деятельность ЧВК — Уголовный кодекс предусматривает наказание за наемничество. Однако в последнее время в СМИ появляется информация о деятельности российских ЧВК, самой известных из которых является ЧВК Вагнера.