Греф рассказал о «получающих все» победителях в цифровой экономике

Положение Сбербанка на рынке — не совсем обычная ситуация, в цифровой экономике «победитель получает все». Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил во время выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«Действительно, доля, которую умудряется удерживать Сбербанк в течение достаточно длительного времени, — это необычная ситуация. Есть страны с подобными долями рынка, но их очень немного в мире, это правда», — сказал он. «Но концентрация крупнейших банков на рынке — это абсолютно типичная ситуация для любой страны», — добавил Греф.

Глава Сбербанка также рассказал о «формуле успеха» в цифровой экономике.

«В цифровой экономике есть три цифры 60, 30, 10. Любой цифровой игрок знает. Цифровая экономика характерна тем, что она приводит к тому, что победитель получает все. Первый игрок 60, второй игрок 30, 10 — все остальные», — заявил Греф.

Первый зампред банка России Ольга Скоробогатова в ходе форума затронула вопрос конкуренции на банковском рынке. Она заявила, что с точки зрения государства и регулирования ЦБ должен обеспечить равные условия, понятное регулирование для всех банков. «Не должно быть преференций и привилегий. Это очень вредно для любого рынка, для финансового в том числе», — пояснила она.

Кто из игроков при обеспечении таких условий в итоге окажется наиболее умным, успешным и гибким, уже зависит от самой организации, считает она.

«Поэтому говорить о том, что все 600 банков вдруг станут лидерами и займут одинаковую позицию и достигнут определенных успехов, абсолютно некорректно», — добавила она.