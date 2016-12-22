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СК возбудил дело после отравления 17 детей в саду «Ивушка» в Хакасии
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СК возбудил дело после отравления 17 детей в саду «Ивушка» в Хакасии
Общество, 10:56
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СК возбудил дело после отравления 17 детей в саду «Ивушка» в Хакасии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 17 воспитанников детского сада «Ивушка» в селе Бея Бейского района Республики Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 14 декабря 2017 года в Бейскую районную больницу за медицинской помощью обратились 17 воспитанников детсада. Им был поставлен диагноз «норовирусная инфекция». По предварительным данным, все заболевшие дети употребляли приготовленную в столовой детского сада пищу.

Уголовное дело возбуждено по п.«б» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об этом инциденте стало известно 15 декабря. Тогда в региональном Роспотребнадзоре сообщили о 10 отравившихся детях. При этом в пресс-службе правительства Хакасии заявили о 15 пострадавших. В итоге число воспитанников детского сада, получивших пищевое отравление, достигло 17. Заболевание проходило в легкой форме, пострадавшие не были госпитализированы и находились дома под наблюдением врачей.

Теги: Следственный комитет , детский сад , массовое отравление , Хакасия , Уголовное дело ...
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