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В Хакасии 15 воспитанников детсада пострадали при массовом отравлении
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В Хакасии 15 воспитанников детсада пострадали при массовом отравлении
Общество, 07:27
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В Хакасии 15 воспитанников детсада пострадали при массовом отравлении

В Хакасии в детском саду «Ивушка» произошло массовое отравление воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства. 15 детей были вынуждены обратиться за помощью к врачам.

Информацию о возникшей в саду вспышке острой кишечной инфекции подтвердили в региональному управлении Роспотребнадзора. В то же время в ведомстве сообщили, что заболевание было зафиксировано только у 10 детей. «За воспитанниками детского сада организовано медицинское наблюдение силами районной больницы. Состояние заболевших детей не вызывает опасений, заболевание протекает в легкой форме», — заявили в Роспотребнадзоре.

Работа детского сада была приостановлена. ведется расследование причин вспышки заболевания.

В начале декабря стало известно об инциденте в детском саду поселка Витим в Якутии, где воспитательница скотчем заклеила рот нескольким воспитанникам. Проверкой обстоятельств произошедшего занялся Следственный комитет.

Теги: отравление , детский сад , Хакасия
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