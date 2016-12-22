В Хакасии 15 воспитанников детсада пострадали при массовом отравлении

В Хакасии в детском саду «Ивушка» произошло массовое отравление воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства. 15 детей были вынуждены обратиться за помощью к врачам.
Информацию о возникшей в саду вспышке острой кишечной инфекции подтвердили в региональному управлении Роспотребнадзора. В то же время в ведомстве сообщили, что заболевание было зафиксировано только у 10 детей. «За воспитанниками детского сада организовано медицинское наблюдение силами районной больницы. Состояние заболевших детей не вызывает опасений, заболевание протекает в легкой форме», — заявили в Роспотребнадзоре.
Работа детского сада была приостановлена. ведется расследование причин вспышки заболевания.
В начале декабря стало известно об инциденте в детском саду поселка Витим в Якутии, где воспитательница скотчем заклеила рот нескольким воспитанникам. Проверкой обстоятельств произошедшего занялся Следственный комитет.