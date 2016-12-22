Поклонская обвинила Порошенко в «банальной трусости»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает обвинения президента Украины Петра Порошенко в том, что Россия пытается уничтожить украинское государство, проявлением трусости. Об этом говорится в ее комментарии РБК.

«Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом: за погибших и замученных сотни тысяч ни в чем не повинных людей, искалеченных детей, за Одессу, за Донбасс, за Киев, за разруху страны, за тот националистический профашистский режим, который наши деды и прадеды уничтожали ценой своих жизней», — сказала Поклонская.

Она напомнила, что за все, что происходит в стране, несет ответственность ее руководитель. «Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега, но не поможет», — обратилась она к Порошенко. «Помнится, с другими членами преступной организации так смело свергли законного президента, что, по всей видимости, даже не успели подумать, что отвечать придется за все по закону и перед Богом и людьми», — сказала она.

16 января Порошенко заявил, что вся деятельность России направлена на то, чтобы «уничтожить украинское государство». По его мнению, России присущи «агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова».