McDonald's пообещал полностью перейти на упаковку из вторсырья

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s намерена к 2025 году перейти только на экологически безопасные материалы, которые используются в упаковке. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Планируется, что через семь лет для упаковки будут применяться только возобновляемые, переработанные и имеющие сертификат безопасности материалы. Сейчас из вторсырья делается половина упаковки.

Также планируется в эти же сроки внедрить стопроцентную переработку упаковки в ресторанах.

По словам вице-президента корпорации Франчески ДеБиасе, McDonald’s как крупнейшая в мире сеть ресторанов несет ответственность за внедрение глобальных преобразований. Она добавила, что потребители неоднократно просили компанию обратить внимание на проблему замусоривания окружающей среды упаковками.

В ноябре депутат Госдумы Борис Чернышев (ЛДПР) предложил признать McDonald's, а также KFC и другие американские сети общепита иноагентами. По его словам, это спасет здоровье россиян, так как «еда, которую продают американские рестораны фастфуда, по некоторым исследованиям, негативно воздействует на организм и здоровье человека».