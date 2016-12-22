В Госдуме предложили признать McDonald's и KFC иноагентами

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев предложил признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие американские сети фастфуда. Как рассказал РБК парламентарий, 23 ноября он направил письма в Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

«Первым шагом мы предлагаем признать рекламу американского фастфуда сообщениями иноагентов и внедрить соответствующую маркировку. Вторым шагом станет законодательная инициатива о включении американских сетей фастфуда в соответствующий реестр», — рассказал Чернышев.

Он отметил что таким образом пытается спасти здоровье россиян. «Еда, которую продают американские рестораны фастфуда, по некоторым исследованиям, негативно воздействует на организм и здоровье человека. А в рекламе преподносится позитивный образ потребления этих продуктов», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора, в ведомстве пока не получали обращения с инициативой включить иностранные сети фастфуда в список иностранных агентов.

РБК направил запросы в McDonald's и KFC с просьбой прокомментировать инициативу о признании иностранные сети фастфуда иноагентами.

В апреле Минздрав выступил с инициативой ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Предложение было представлено в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

В России с 2012 года некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, должны регистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и интернете. В ноябре 2017 года парламентариями были приняты поправки, позволяющие признать иноагентами СМИ, финансируемые из-за границы. На них будут распространяться те же правила, что и на некоммерческие организации.