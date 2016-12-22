В Колумбии при крушении вертолета погибли 10 человек

В Колумбии разбился военный вертолет, 10 человек погибли, говорится в сообщении в Twitter командующего армией страны Рикардо Гомес Ньето.
Ньето выразил соболезнования родным и близким погибших. Память жертв катастрофы почтил и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
По его словам, авария произошла близ Сеговии, департамент Антиохия.
Как говорится в официальном сообщении командования Сухопутных сил Колумбии, где опубликован список жертв крушения, погибли четыре члена экипажа и шесть пассажиров, из которых двое были гражданскими. Семьи погибших получат материальную компенсацию.
Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.
В середине декабря 2017 года в Гондурасе разбился военный вертолет, на котором летела сестра президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Инцидент произошел в горном районе Ербабуена в центральной части страны.