В Гондурасе при крушении вертолета погибла сестра президента страны
Общество, 03:14
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В Гондурасе при крушении вертолета погибла сестра президента страны
При крушении военного вертолета в Гондурасе погибли шесть человек, включая сестру президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает El Nuevo Herald.
По информации издания, в инциденте погибла сестра главы государства, бывший министр коммуникаций Гондураса Хильда Эрнандес и еще пять человек (офицеры ВВС, пилоты и члены службы безопасности страны). Вертолет направлялся из столицы Гондураса Тегусигальпы в город Комаягуа. После потери связи с аппаратом на его поиски вылетели два военных вертолета. Разбившуюся машину нашли в горном районе Ербабуена в центральной части страны.
Президент страны опубликовал в своем Twitter пост с черной траурной лентой.