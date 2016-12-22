В Белом доме сообщили детали здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп обладает «восхитительными генами», заявил официальный врач Белого дома Рональд Джексон. Об этом сообщает телеканал CBS, опубликовавший запись брифинга Джексона.

По словам врача, президента обследовали 12 специалистов в течение четырех часов. По итогам обследования выяснилось, что кровеносная система президента находится в «отличном состоянии», он показал хорошие умственные способности по результатам когнитивного теста (30 правильных ответов из 30) и не имеет психических отклонений, а в целом Трамп обладает «восхитительными генами». «Таким его создал Бог», — констатировал Джексон.

Врач добавил, что по параметрам здоровья Трамп «абсолютно подходит для своей работы». В то же время Джексон отметил, что президент принимает средство от выпадения волос, лекарства, понижающие уровень холестерина, а также использует крем от угрей. Врач заключил, что Трампу стоит понизить уровень холестерина в крови и сбросить лишний вес.

О плановом медосмотре американского президента США стало известно 13 января. Тогда главный медик Белого дома заявил, что Трамп назходится в «отличном состоянии», и его здоровью ничто не угрожает. Обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

До президентства Трампа Рональд Джексон был главным врачом Белого дома при Джордже Буше-младшем и бараке Обаме.



