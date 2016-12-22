В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа

Дональд Трамп прошел первое из положенных ему по статусу обследований здоровья в Белом доме, сообщает Reuters. По словам медика Белого lома, состоянию здоровья американского президента ничто не угрожает.

По данным агентства, полное обследование Трампа заняло более 3 часов. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. После обследования официальный врач Белого дома Рональд Джексон заявил, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья». «Президент находится в отличном состоянии и я с нетерпением жду брифинга чтобы рассказать некоторые детали», — сказал Джексон.

При этом в Белом доме подтвердили, что целью обследования было измерение основных показателей здоровья 71-летнего Трампа — кровяного давления, веса и некоторых других характеристик. В администрации президента опровергли информацию о том, что Трамп был подвергнут исследованию на предмет психических расстройств.