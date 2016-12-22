Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе

Верховная рада Украины продолжит рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса в среду, 17 января, сообщается на сайте парламента.

Пленарное заседание, на котором во втором чтении рассматривался законопроект, состоялось 16 января. Депутаты рассмотрели 343 поправки к закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Как отмечается в сообщении, всего необходимо рассмотреть 673 поправки. «Завтра в 10:00 жду всех в сессионном зале для продолжения нашей работы», — приводит УНИАН слова председателя Верховной рады Андрея Парубия.

В ноябре 2017 года депутат Верховной рады Иван Винник сообщил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка, которая, по его словам, «зафиксирует разрыв на законодательном уровне» дипломатических отношений России и Украины.

Верховная рада 16 января отказалась признать ЛНР и ДНР «террористическими организациями».

Во время заседания у стен украинского парламента произошли беспорядки. На площади перед Верховной радой собрались несколько десятков активистов, которые требовали принять закон о реинтеграции Донбасса. Участники акции подожгли шины и попытались сжечь российский флаг.