Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,06 56,38 EUR Нал. 69,66 68,70 USD Бирж. 56,49 +0,17 EUR Бирж. 69,16 -0,03 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 11219,51 -2365,49 MOEX 2257,89 -0,16% RTS 1261,09 -0,25% Brent 69,29 -1,32% DJIA 25798,85 -0,02% Nasdaq 7223,69 -0,51% FTSE 7755,93 -0,17%
Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе
Лента новостей
Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 01:17, РБК и МегаФон Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими в ноль» 00:56, Политика В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы 00:42, Политика Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню 00:24, Общество Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы 00:00, Политика В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая 00:00, Бизнес «Голос» заявил о жалобах на предвыборную агитацию на телевидении 16 янв, 23:55, Общество Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство 16 янв, 23:47, Политика Банкир Credit Suisse объяснил махинации с деньгами клиентов страхом 16 янв, 23:29, Бизнес Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 16 янв, 23:20, РБК и МегаФон В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека 16 янв, 23:00, Общество Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова 16 янв, 22:47, Общество Избитый в Краснодаре эколог получил государственную защиту 16 янв, 22:22, Общество Трамп заявил о желании видеть мигрантов в США «отовсюду» 16 янв, 22:09, Политика СМИ сообщили о переходе защитника «Зенита» в «Рубин» 16 янв, 21:57, Спорт Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе 16 янв, 21:47, Политика РЖД раскрыли детали услуги по платной перевозке детей в поездах 16 янв, 21:18, Общество Адвокат ответил на заявление СК о зарплате Серебренникова в 43 млн руб. 16 янв, 21:04, Общество МВД возбудило дело после выхода сериала о «питерских» на «Дожде» 16 янв, 20:50, Технологии и медиа Мантуров назвал розничную цену автомобилей проекта «Кортеж» 16 янв, 20:45, Технологии и медиа Nestlé продаст свой кондитерский бизнес в США 16 янв, 20:43, Бизнес Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года 16 янв, 20:36, Технологии и медиа «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Санчеса из-за Мхитаряна 16 янв, 20:35, Спорт Тест: как составить психологический портрет своего клиента 16 янв, 20:32, РБК и МегаФон ЦБ обязал компании раскрывать данные об уголовных делах против менеджеров 16 янв, 20:26, Финансы СМИ узнали о планах МИД Польши уволить выпускников МГИМО 16 янв, 20:24, Политика Набиуллина отменила поездку на форум в Давос 16 янв, 20:23, Политика Глава Минздрава рассказала о борьбе с «суперсмертностью» работающих 16 янв, 20:10, Общество
Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе
Украинский кризис, 16 янв, 21:47
0
Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе

Верховная рада Украины продолжит рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса в среду, 17 января, сообщается на сайте парламента.

Пленарное заседание, на котором во втором чтении рассматривался законопроект, состоялось 16 января. Депутаты рассмотрели 343 поправки к закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Как отмечается в сообщении, всего необходимо рассмотреть 673 поправки. «Завтра в 10:00 жду всех в сессионном зале для продолжения нашей работы», — приводит УНИАН слова председателя Верховной рады Андрея Парубия.

Во время беспорядков у стен Рады попытались сжечь российский флаг
Политика

В ноябре 2017 года депутат Верховной рады Иван Винник сообщил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка, которая, по его словам, «зафиксирует разрыв на законодательном уровне» дипломатических отношений России и Украины.

Верховная рада 16 января отказалась признать ЛНР и ДНР «террористическими организациями».

Во время заседания у стен украинского парламента произошли беспорядки. На площади перед Верховной радой собрались несколько десятков активистов, которые требовали принять закон о реинтеграции Донбасса. Участники акции подожгли шины и попытались сжечь российский флаг.

Теги: Украина , законопроект , Донбасс , Верховная Рада
Главное
В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая Бизнес
Материалы по теме
Рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» Политика
Во время беспорядков у стен Рады попытались сжечь российский флаг Политика
Порошенко ускорил запуск украинского вещания на Крым и Донбасс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.