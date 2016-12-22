Украинское издание извинилось за новость о письмах Порошенко в ФСБ

Издание «Украинская правда» «почти коренным образом» отредактировало свой материал о письмах, которые якобы писал Петр Порошенко в 2007 году директору ФСБ. Редакция сообщила об этом на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что на момент публикации новости у редакции не было подтверждения того, что опубликованные грузинским телеканалом изображения писем «являются достоверными документами». Отмечается, что «новость была написана неаккуратно» и не соответствовала редакционным стандартам.
Редактор, написавший новость «Украинской правды» о письмах Порошенко, временно отстранен от работы.
«В первой версии новости мы подали информацию о письмах Порошенко как факт. Мы допустили действительно серьезную ошибку и просим прощения перед читателями», — заявили в издании. «Украинская правда», говорится в заявлении, проведет собственное расследование событий 2007 года, проанализирует опубликованное грузинским телеканалом «письмо Порошенко» и разберется, как оно попало в распоряжение грузинских СМИ.
Короткое извинение также опубликовано в заметке «Украинской правды» о письмах Порошенко. Ее заголовок по состоянию на 15 января выглядит так: «Близкие к Саакашвили медиа в Грузии обнародовали компромат на Порошенко». В тексте новости также отмечается, что опубликовавший письмо телеканал «всегда поддерживал Саакашвили во время его президентства в Грузии, до сих пор относится благосклонно к нему и критикует действующую власть в стране».
Сюжет о письмах Порошенко показал в своем эфире грузинский телеканал «Рустави-2». В сюжете говорилось, что Порошенко в 2007 году, когда был депутатом Верховной рады, написал письмо директору ФСБ, в котором пообещал «не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России». Письмо было написано в аэропорту Пулково. В администрации украинского президента заявили, что информация грузинского телеканала была ложной, а письмо было изготовлено «спецслужбами России».
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что «не может поверить» в то, что Порошенко мог «оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ. При этом политик подчеркнул, что считает грузинский телеканал лучшим в регионе. Саакашвили добавил, что журналисты «Рустави-2» «как правило» проверяют источники.