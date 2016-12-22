Сотрудники «Открытой России» сообщили о задержании в Ростове-на-Дону

Сотрудники МВД на транспорте задержали в аэропорту Ростова-на-Дону председателя «Открытой России» Александра Соловьева и менеджера движения Полину Немировскую. Об этом РБК сообщила Немировская.

«Изымают наклейки с символикой «Открытой России», брошюры «Как вести себя на митинге», — сказала Немировская.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области РБК посоветовали обратиться за комментариями в управление на транспорте МВД России по СКФО.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО РБК сообщили, что «не обладают информацией» о задержании сотрудников «Открытой России».

12 декабря была заблокирована группа «Открытой России» в «Одноклассниках». В качестве причины указывалось некое «нарушение регламента». В тот же день Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требования ограничить доступ к 21 интернет-сайту 11 неправительственных организаций. Среди НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, были указаны, в частности, общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания) и Open Russia Civic Movement.



Роскомнадзор начал блокировку сайта «Открытой России» за «призывы к беспорядкам».

