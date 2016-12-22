В Совфеде рассказали о замечаниях к закону о запрете притравки

В Совете Федерации рассказали о замечаниях к закону о запрете контактной притравки. Об этом в ходе заседания согласительной комиссии Государственной думы и Совфеда заявил зампред комитета по аграрно-продовольственной политике верхней палаты Владимир Лебедев, сообщает корреспондент РБК.

В частности, он предложил оставить возможность контактной притравки ловчих птиц. «Это [запрет контактной притравки птиц] может затруднить и работу ФСО, и охрану аэропортов», — сказал Лебедев. В свою очередь, председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев сказал, что этот вопрос [мы] можем снять после консультаций с соответствующими структурами».

Также Лебедев предложил сохранить возможность контактной притравки охотничьих собак определенных пород, в том случае, если дикий зверь «не находится в стесненных условиях» и его обороноспособность не ограничена. По словам сенатора, речь может идти, например, о ситуации, когда притравка собаки на кабана будет осуществляться в вольере в 10 гектаров. «Если у зверя оставлены клыки, зубы, когти, контакт возможен», — добавил Лебедев.

26 декабря Совфед отклонил законопроект о запрете контактной притравки животных. Там посчитали, что это уничтожит охотничью отрасль. В Госдуме с решением Совфеда не согласились, после чего была создана согласительная комиссия, куда вошли по 11 представителей от каждой из палат парламента.

Документ, подготовленный группой депутатов во главе с Володиным, был внесен в Госдуму 6 декабря. Авторы поправки к закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» объяснили ее появление необходимостью исключить жестокое обращение с животными. Законопроект был принят Госдумой в третьем окончательном чтении 21 декабря.

Законопроект предлагал запретить физический контакт между животными при притравке, тренировку предлагалось осуществлять только через ограждение из стекла или сетки. Также документ запрещал тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам. Кроме того, предлагалось определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые в тренировках, а также порядок их содержания и разведения.