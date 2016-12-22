Михалков и Баста попали в список «угрожающих нацбезопасности Украины»

Российский кинорежиссер Никита Михалков и рэпер Баста (Василий Вакуленко) попали в перечень лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности Украины». Решение приняло Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в приказе, который опубликован на сайте министерства.

Из приказа №55 от 15 января 2018 года следует, что список пополнили и другие российские деятели культуры: певец Митя (Дмитрий) Фомин и телеведущий Дмитрий Шепелев.

Никита Михалков заявил РБК об убежденности, что никто из внесенных в этот список не является угрозой для украинского народа. «Повторяю — именно народа. А то что бандеровская верхушка считает нас угрозой — я могу только этим гордиться», — подчеркнул Михалков. «Уверен, что с прозрением от этого морока все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством», — добавил он.

Директор Мити Фомина Елизавета Лукина сказала РБК, что впервые слышит о внесении певца в подобный список. «У Мити Фомина завтра день рождения. Они [Министерство национальной безопасности Украины], видимо, решили сделать ему подарок», — пояснила она.

Ранее в списке министерства значились 114 деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. В ноябре туда попал и российский актер Федор Добронравов, который снялся в сериале «Сваты». Незадолго до этого СБУ запретила ему въезжать на Украину. В сентябре СБУ запретила Басте три года въезжать в страну.