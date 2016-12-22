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Суд закрыл свалку на северо-востоке Москвы из-за угрозы для жизни граждан
Общество, 16:02
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Суд закрыл свалку на северо-востоке Москвы из-за угрозы для жизни граждан
Суд приостановил работу компании «Эко-Сервисъ» по сортировке мусора в Северо-Восточном округе. Допущенные нарушения ухудшают условия проживания граждан и создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья, посчитали в суде
Фото: Юрий Завьялов / РБК

Бабушкинский районный суд приостановил работу ООО «Эко-Сервисъ», занимающейся сортировкой мусора в Северо-Восточном округе Москвы.

«Общество осуществляет деятельность с нарушениями санитарных правил и норм, ​которые влекут ухудшение условий проживания граждан и создают потенциальную угрозу для их жизни и здоровья», — говорится в решении суда, которое вступило в законную силу. 15 января судебный пристав опечатал ангар с мусором.

С иском о приостановке работы ООО «Эко-Сервисъ» на 90 суток в суд обращался Роспотребнадзор.

По словам руководителя пресс-службы префектуры Северо-Восточного округа Андрея Иванова, в префектуру обращались жители, недовольные работой возле своих домов предприятия по переработке и сортировке бытовых отходов.

«В нашем округе официальным оператором по вывозу мусора является компания «Хартия», а «Эко-Сервисъ» имеет локальные договоры в Северном округе, а свозят к нам, здесь сортируют, а потом развозят», — рассказал он РБК. По словам Иванова, территорию с ангаром по адресу Полярный проезд, 18 «Эко-Сервисъ» арендует у ООО «О.Город-групп», ранее здесь располагался автомобильный комбинат №44.

Глава Минприроды — РБК: «Прорабатываем вопрос о вывозе отходов в регионы»
Бизнес

ООО «Эко-Сервисъ» имеет лицензию Росприроднадзора на работу с отходами, следует из информации на сайте ведомства. По данным СПАРК, выручка компании в 2016 году составила 65,4 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб., единственным владельцем является Гургени Лемонджава.

Ранее компанию проверял Роспотребнадзор. «Въезд в ангар не имеет дверей или ворот, есть трещины в стенах, окнах и на потолке, загрязненный ливнесток поступает в общегородскую систему дождевой канализации без очистки, рабочие не прошли медосмотры и прививки против брюшного тифа и паратифов», — рассказал РБК представитель управления Роспотребнадзора по Северо-Восточному округу Москвы. Он также отметил, что предприятие работало без санитарно-экологических заключений по проектам санитарно-защитной зоны и предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Представитель ООО «Эко-Сервисъ» в суде заявил, что нарушения допущены в связи с незнанием требований законодательства.

В Москве ежегодно образуется 7,9 млн т бытовых отходов, из них контрактами с официальными операторами охвачено 2,5 млн т, рассказал представитель департамента ЖКХ Москвы Андрей Чиркин.

«За официальными операторами есть жесткий контроль. Но им сложно конкурировать с «черными возчиками», которые есть в Москве. Законодательная база не позволяет вести с ними эффективную борьбу. И мы с этим сделать ничего не можем, пока не будет выбран региональный оператор», — заявил чиновник в ходе прошедшего в Общественной палате «круглого стола» о проблемах нелегального размещения отходов на территории Москвы и Московской области.

По данным Министерства экологии Московской области, из 55–60 млн т всех твердых бытовых отходов (в их число входят ТКО), образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн т) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва).

Сейчас 85% мусора Москвы захоранивается на полигонах, 14,5% вывозится на два работающих в столице мусоросжигательных завода, оставшиеся 0,5% выделяются при сортировке и как вторичное сырье используются при дальнейшей переработке, рассказал РБК вице-президент Федеральной палаты энергоэффективности и энергобезопасности Юрий Тихоненко.
С 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов, в том числе четыре — в 2017 году после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии» в июне 2017 года. Это спровоцировало коллапс в некоторых районах Подмосковья. Лишившись возможности пользоваться услугами свалок, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса или не вывозили мусор из населенных пунктов. В 2018 году в Московской области должны быть закрыты еще четыре полигона.

После того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство свалок, Москва была вынуждена искать места для захоронения мусора. Входящий в структуру РЖД «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ) и госкорпорация ВЭБ разработали план оказания услуг по приему, переработке, загрузке, выгрузке и утилизации отходов железнодорожным транспортом из городов-миллионников на удаленные региональные полигоны, в том числе на заброшенных объектах Минобороны и закрытых полигонах для уничтожения химического оружия.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: свалки , мусорные полигоны
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