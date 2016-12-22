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Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти»
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Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти»
Экономика, 13:27
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Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти»

Власти Башкирии намерены получить четверть суммы, которую АФК «Система» выплатит «Башнефти» по соглашению с «Роснефтью» (25 млрд из 100 млрд руб.). Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, передает ТАСС.

«Исходя из того, что республика владеет четвертью «Башнефти», то и четверть этого дополнительного дохода, который получит «Башнефть» в виде выплаты со стороны компании АФК «Система», должны прийти в бюджет Башкортостана», — объяснил Хамитов позицию руководства региона. Эти средства, по его словам, можно будет направить на строительство инфраструктурных проектов и социальную сферу. «На здравоохранение нам нужно 10–12 млрд руб., чтобы самые горячие точки прикрыть и стабилизировать ситуацию», — отметил он.

Он добавил, что эта схема пока разработана лишь «в теории», решение о доле выплат будет принято в результате обсуждения между руководством Башкирии и нефтекомпаниями. «Каким образом это будет осуществляться — деньгами, или инвестициями, или ценными бумагами — это все мы будем обсуждать на встрече с руководством «Роснефти», «Башнефти» в ближайшее время. До конца января мы должны будем принять решение», — сообщил Хамитов.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что правительство Башкирии имеет право на выплаты, которые «Роснефть» получит со стороны «Системы». «Они акционеры и к тому же соистцы. Думаю, что пропорция выплат будет определяться на встрече с руководством компании в конце января, будет как-то гармонизироваться», — сказал он. Он не стал пояснять, возможна ли выплата 25 млрд руб. полностью деньгами в бюджет Башкирии или оплата произойдет частично деньгами, а частично инвестициями.

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Мировое соглашение по иску «Роснефти» к АФК «Система» подразумевает выплату 100 млрд руб. 20 млрд руб. были перечислены незадолго до Нового года. оставшаяся часть суммы должна быть выплачена «Башнефти» («дочке» «Роснефти») до 30 марта 2018 года.

Теги: Минфин , Антон Силуанов , Налоги
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