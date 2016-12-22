Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти»

Власти Башкирии намерены получить четверть суммы, которую АФК «Система» выплатит «Башнефти» по соглашению с «Роснефтью» (25 млрд из 100 млрд руб.). Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, передает ТАСС.

«Исходя из того, что республика владеет четвертью «Башнефти», то и четверть этого дополнительного дохода, который получит «Башнефть» в виде выплаты со стороны компании АФК «Система», должны прийти в бюджет Башкортостана», — объяснил Хамитов позицию руководства региона. Эти средства, по его словам, можно будет направить на строительство инфраструктурных проектов и социальную сферу. «На здравоохранение нам нужно 10–12 млрд руб., чтобы самые горячие точки прикрыть и стабилизировать ситуацию», — отметил он.

Он добавил, что эта схема пока разработана лишь «в теории», решение о доле выплат будет принято в результате обсуждения между руководством Башкирии и нефтекомпаниями. «Каким образом это будет осуществляться — деньгами, или инвестициями, или ценными бумагами — это все мы будем обсуждать на встрече с руководством «Роснефти», «Башнефти» в ближайшее время. До конца января мы должны будем принять решение», — сообщил Хамитов.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил РБК, что правительство Башкирии имеет право на выплаты, которые «Роснефть» получит со стороны «Системы». «Они акционеры и к тому же соистцы. Думаю, что пропорция выплат будет определяться на встрече с руководством компании в конце января, будет как-то гармонизироваться», — сказал он. Он не стал пояснять, возможна ли выплата 25 млрд руб. полностью деньгами в бюджет Башкирии или оплата произойдет частично деньгами, а частично инвестициями.

Мировое соглашение по иску «Роснефти» к АФК «Система» подразумевает выплату 100 млрд руб. 20 млрд руб. были перечислены незадолго до Нового года. оставшаяся часть суммы должна быть выплачена «Башнефти» («дочке» «Роснефти») до 30 марта 2018 года.