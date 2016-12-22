В Думе предложили в разы увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В Государственной думе предложили увеличить штраф для автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает телеканал RT.
Депутат предложил повысить сумму штрафа с 800 руб. до 5 тыс. руб. По его мнению, многие автовладельцы предпочитают не приобретать ОСАГО, так как штраф значительно ниже стоимости полиса.
В частности, Вострецов привел данные Министерства финансов, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса составила в среднем 5,8 тыс. руб. «Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — считает депутат.
В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс поддержал это предложение. Он отметил, что из 50 млн зарегистрированных в России автомобилей около 1 млн эксплуатируется без страховок.
Ранее в январе источник «Интерфакса» заявил, что в ближайшее время страховая компания СОГАЗ проведет в «ВТБ Страховании» аудит в рамках сделки по объединению компаний. Таким образом, на российском страховом рынке может появиться крупнейший игрок.