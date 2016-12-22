Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 56,95 EUR Нал. 68,87 67,73 USD Бирж. 57,03 +0,04 EUR Бирж. 68,25 +0,26 USD ЦБ. 56,87 -0,17 EUR ЦБ. 67,88 -0,33 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 14500,34 +68,37 MOEX 2232,27 +0,31% RTS 1234,64 +0,45% Brent 69,10 -0,09% DJIA 25366,35 -0,08% Nasdaq 7151,60 -0,17% FTSE 7748,51 +0,23%
СМИ узнали о переговорах о создании крупнейшего страховщика в России
Лента новостей
На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб. 00:24, Технологии и медиа Государство направит на «детскую» ипотеку 600 млрд руб. 00:17, Финансы Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 00:16, РБК и МегаФон Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности 00:03, Экономика ЦБ не удалось поддержать граждан в борьбе с недобросовестными схемами НПФ 00:03, Финансы Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах 10 янв, 23:17, Экономика Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн» 10 янв, 23:01, Политика Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре» 10 янв, 22:55, Интервью На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements 10 янв, 22:37, Общество Судан во время телеобращения президента остался без света 10 янв, 22:33, Политика Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером 10 янв, 22:26, Политика СМИ узнали о конфликте футболистов «Реала» с главным тренером 10 янв, 22:12, Спорт Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам 10 янв, 22:01, Бизнес Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год 10 янв, 21:28, Общество Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме 10 янв, 21:18, Политика Саакашвили пообещал найти на Украине «300 спартанцев» 10 янв, 20:43, Политика Сенаторы внесли законопроект об увольнении за пьянство на работе 10 янв, 20:43, Общество Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма 10 янв, 20:34, Общество «Роснефть» продала сеть автозаправок на Украине 10 янв, 20:33, Политика «Бык» и «медведь»: каковы стратегии России и США на Ближнем Востоке 10 янв, 20:19, Мнение Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина 10 янв, 20:19, Политика Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют 10 янв, 20:07, Финансы Прорыв в Идлибе: зачем армия Асада начала бои в зоне деэскалации 10 янв, 20:06, Политика В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда 10 янв, 20:01, Политика Серп и молот с памятника советским воинам в Польше отправят на металлолом 10 янв, 19:54, Политика Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века 10 янв, 19:39, Экономика Подробное руководство для шопинга на распродажах 10 янв, 19:31, Спецпроект РБК PINK В США ввели пошлины в отношении украинских производителей катанки 10 янв, 19:28, Экономика
СМИ узнали о переговорах о создании крупнейшего страховщика в России
Финансы, 10 янв, 16:40
0
СМИ узнали о переговорах о создании крупнейшего страховщика в России
«ВТБ Страхование» и СОГАЗ могут объединиться, создав, таким образом, крупнейшего игрока на российском страховом рынке. По данным «Интерфакса», сделка может пройти в неденежной форме
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

В ближайшее время страховая компания СОГАЗ проведет в «ВТБ Страховании» аудит в рамках сделки по объединению компаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке. О том, что сейчас идет предварительное обсуждение возможной сделки по объединению, РБК также сообщили два источника на страховом рынке. Однако окончательные условия сделки и оценка присоединяемого бизнеса неизвестны: пока что все только в стадии переговоров, уточнил один из собеседников РБК.

По данным источника «Интерфакса», среди условий сделки, которые уже согласованы, — ее неденежная форма. Источник отмечает, что в случае сделки будет создан крупнейший игрок на российском страховом рынке. В этом варианте в объединенной на базе СОГАЗа компании ВТБ получит миноритарную долю.

«Аномальное» ОСАГО: почему у «Росгосстраха» произошел резкий рост выплат
Финансы

Предварительная оценка присоединяемого бизнеса составляет около $1,5 млрд. Среди основных факторов, влияющих на оценку сделки, по словам источника «Интерфакса», могут стать договоренности о сохранении клиентской базы «ВТБ Страхования». На втором этапе сделки к СОГАЗу, по словам источника, могут присоединиться страховые компании «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование».

В СОГАЗе и «ВТБ Страховании» отказались от комментариев РБК.

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль «ВТБ Страхования» по РСБУ выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, до 13,4 млрд руб. Чистая прибыль СОГАЗа в 2016 году (более актуальную информацию компания не раскрывает) по МСФО составила 23,6 млрд руб., увеличившись на 7% по сравнению с 2015 годом.

СОГАЗ является крупнейшим игроком на рынке (по итогам девяти месяцев 2017 года компания собрала 138,7 млрд руб.), «ВТБ Страхование» вместе с дочерними компаниями занимает пятое место по размеру привлеченных страховых премий по итогам девяти месяцев 2017 года, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. «При объединении бизнесов доля нового игрока на рынке составит 23%», — отмечает он. При этом, добавляет Бредихин, в сегменте страхования имущества юридических лиц доля объединенной компании превысит 60%, что может стать поводом для беспокойства со стороны ФАС. Вместе с тем в сегментах ОСАГО, автоКАСКО, имущества физических лиц появление компании-гиганта окажет ограниченное влияние, считает аналитик.

По мнению Бредихина, интеграция бизнеса «ВТБ Страхования» в бизнес-модель СОГАЗа может пройти органично. «СОГАЗ, являясь ключевым игроком в корпоративном сегменте, также активен и в сегменте банковского страхования, то есть обладает необходимой инфраструктурой для интеграции бизнеса ВТБ», — поясняет он. «ВТБ Страхование», как и СОГАЗ, не имеет существенных позиций в рознице, основа портфеля этой компании — страхование заемщиков и залогов, заключает эксперт.

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова.
Теги: СОГАЗ , «ВТБ Страхование»
Главное
Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером Политика
Материалы по теме
Продавец компьютеров решил купить последнего государственного страховщика Финансы
В Госдуму внесли законопроект о санации страховщиков Финансы
В ЦБ назвали сроки разработки механизма санации страховщиков Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.