СМИ узнали о переговорах о создании крупнейшего страховщика в России

В ближайшее время страховая компания СОГАЗ проведет в «ВТБ Страховании» аудит в рамках сделки по объединению компаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке. О том, что сейчас идет предварительное обсуждение возможной сделки по объединению, РБК также сообщили два источника на страховом рынке. Однако окончательные условия сделки и оценка присоединяемого бизнеса неизвестны: пока что все только в стадии переговоров, уточнил один из собеседников РБК.
По данным источника «Интерфакса», среди условий сделки, которые уже согласованы, — ее неденежная форма. Источник отмечает, что в случае сделки будет создан крупнейший игрок на российском страховом рынке. В этом варианте в объединенной на базе СОГАЗа компании ВТБ получит миноритарную долю.
Предварительная оценка присоединяемого бизнеса составляет около $1,5 млрд. Среди основных факторов, влияющих на оценку сделки, по словам источника «Интерфакса», могут стать договоренности о сохранении клиентской базы «ВТБ Страхования». На втором этапе сделки к СОГАЗу, по словам источника, могут присоединиться страховые компании «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование».
В СОГАЗе и «ВТБ Страховании» отказались от комментариев РБК.
За девять месяцев 2017 года чистая прибыль «ВТБ Страхования» по РСБУ выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, до 13,4 млрд руб. Чистая прибыль СОГАЗа в 2016 году (более актуальную информацию компания не раскрывает) по МСФО составила 23,6 млрд руб., увеличившись на 7% по сравнению с 2015 годом.
СОГАЗ является крупнейшим игроком на рынке (по итогам девяти месяцев 2017 года компания собрала 138,7 млрд руб.), «ВТБ Страхование» вместе с дочерними компаниями занимает пятое место по размеру привлеченных страховых премий по итогам девяти месяцев 2017 года, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. «При объединении бизнесов доля нового игрока на рынке составит 23%», — отмечает он. При этом, добавляет Бредихин, в сегменте страхования имущества юридических лиц доля объединенной компании превысит 60%, что может стать поводом для беспокойства со стороны ФАС. Вместе с тем в сегментах ОСАГО, автоКАСКО, имущества физических лиц появление компании-гиганта окажет ограниченное влияние, считает аналитик.
По мнению Бредихина, интеграция бизнеса «ВТБ Страхования» в бизнес-модель СОГАЗа может пройти органично. «СОГАЗ, являясь ключевым игроком в корпоративном сегменте, также активен и в сегменте банковского страхования, то есть обладает необходимой инфраструктурой для интеграции бизнеса ВТБ», — поясняет он. «ВТБ Страхование», как и СОГАЗ, не имеет существенных позиций в рознице, основа портфеля этой компании — страхование заемщиков и залогов, заключает эксперт.