На Филиппинах проснулся вулкан Майон
Общество, 13:08
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На Филиппинах проснулся вулкан Майон
Филиппинский вулкан Майон начал извергать лаву и выбрасывать пепел. Об этом сообщает The Telegraph.
Жители окрестных мест, около 15 тыс. человек, эвакуированы.
Эксперты пояснили, что первые пирокластические потоки — не обязательно признак приближающегося катастрофического извержения. Уровень опасности поднят до трех по пятибалльной шкале, необходимости повышать его до четырех (опасное извержение) специалисты пока не видят.
15 января Ростуризм опубликовал предупреждение для путешественников о возможном извержении Майона.В декабре на Филиппины обрушился тропический шторм, в результате которого грязевые потоки накрыли более десятка населенных пунктов. Жертвами стихийного бедствия стали более 130 человек.