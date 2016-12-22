Посол Евросоюза назвал условие нормализации отношений с Россией

Для качественных перемен в отношениях России и Европейского союза нужно полное выполнение минских соглашений по Украине, сообщил на пресс-конференции в Москве посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, передает корреспондент РБК. «Если это получится, будет повод для оптимизма. Если нет, вернемся к реализму и отношениям, основанным лишь на интересах каждой из сторон. В 2018 году мы способны укрепить тенденцию к нормализации, но каких-то экстренных событий исключать нельзя», — сказал Эдерер. В 2017 году ЕС и России удалось несколько стабилизировать отношения после кризиса 2014 года, сообщил Эдерер. Министр Сергей Лавров и еврокомиссар Федерика Могерини встречались пять раз, напомнил он.

Пресс-конференция в Москве была посвящена началу полугодового председательства Болгарии в Совете Европейского союза.

Для Болгарии Москва — важный партнер, однако отношения с Россией основываются на общеевропейском подходе и на выполнении минских соглашений, сказал посол Болгарии в России Бойко Коцев. Он сообщил, что в ближайшие полгода на площадках в Болгарии с участием представителей России состоятся конференции стран ЕС по вопросам миграции, экологии и туризма. На апрельский саммит по экологии болгарская сторона, по словам посла Коцева, пригласила российского министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.