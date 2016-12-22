Шувалов назвал «слухом» введение прогрессивной планки подоходного налога

Сообщения об обсуждении в правительстве возможного введения в России прогрессивной планки подоходного налога являются «слухами». Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«Слухи», — ответил Шувалов на вопрос РБК об обсуждении правительством прогрессивной шкалы НДФЛ.

Против идеи введения прогрессивной шкалы НДФЛ также выступил глава Минфина Антон Силуанов. Министр пояснил, что он против изменений в НДФЛ, так как это «стабильный налог».

Ранее источники РБК в правительстве сообщили о возможном повышении подоходного налога с 13 до 15% для граждан с ежегодным доходом на уровне 7–10 млн руб. Одновременно с этим от уплаты налога может быть освобождена бедная часть населения.

В то же время, как отметил источник, сейчас эта мера считается нецелесообразной. Взимание повышенной части дохода состоятельных граждан и снижение налогового бремени для бедных приведет к сокращению поступлений в региональные бюджеты. Выиграют от подобного решения только регионы с высоким уровнем зарплат, в то время как бедные регионы окажутся в еще большей зависимости от федерального бюджета.