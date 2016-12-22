Поклонская ответила на слова Собчак о неполноценности прав жителей Крыма

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак, заявившей, что жители Крыма «неполноценны» в своих правах по отношению к остальному миру, сообщает «РИА Новости».

​«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких «политиков», которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей», — заявила депутат.

Поклонская подчеркнула, что любой ответственный политик должен «делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России». Она напомнила, что сейчас в Крыму ведется масштабное строительство, а сам полуостров нередко посещают иностранные политики. «В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве», — заявила депутат.

О своей позиции Собчак рассказала накануне в эфире радио «Комсомольская правда». Она отметила, что жители Крыма ущемлены в правах из-за статуса полуострова. В качестве примера она привела тот факт, что в Крыму не будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018. «Я хочу, чтобы они (жители Крыма. — РБК) были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру — я против этого», — пояснила Собчак.