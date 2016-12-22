Скворцова назвала главным медицинским приоритетом 2018 года онкологию

Абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году станет онкология. Об этом во время Гайдаровского форума заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает корреспондент РБК.

По словам Скворцовой, для пациентов с онкологией запланировано расширение возможностей амбулаторной помощи, в том числе и паллиативной. В программу госгарантий также заложено увеличение финансирования лечения онкологии.

Число паллиативных центров и коек, по словам министра, за два года выросло на 40%. Она добавила, что острота проблемы с обезболиванием была снята год назад.

В феврале 2017 года вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву установить контроль за назначением онкологическим больным обезболивающих препаратов. Поводом стал отчет о ситуации в этой сфере, подготовленный Федеральным фондом обязательного медицинского страхования: по его данным, с января по август 2016 года было зафиксировано 1529 нарушений, среди которых несвоевременное назначение препаратов и оформление рецептов, а также отказ врачей от выписки обезболивающих. Подавляющее большинство случаев касалось пациентов, которые лечатся амбулаторно.