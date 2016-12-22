Водителя оштрафовали на 2,5 тыс. руб. за дрифт в центре Петербурга

Автомобилист, устроивший дрифт на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, оштрафован на 2,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Видеозапись опасных маневров была опубликована в интернете и попала в поле зрения сотрудников полиции в декабре 2017 года. Они установили личность водителя — это 30-летний петербуржец, ранее не привлекавшийся к административной ответственности.
В МВД не назвали имя нарушителя. Портал «Водитель Петербурга» утверждает, что его зовут Максим Глухих, в среде петербургских стритрейсеров он известен под ником Борщ. Видео дрифта сначала было опубликовано на его странице в Instagram с подписью «Чисто лирический стиль», позднее его перепостили в аккаунте Rich Russian Kids.