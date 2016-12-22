Депутаты предложили запретить сетям возвращать непроданный товар

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая вместе с депутатами из мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена» и членами Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о запрете возврата нераспроданных продуктов. Об этом Яровая рассказала на конференции, посвященной исполнению закона «О торговле», передает корреспондент РБК.

Законопроект касается отношений торговых сетей и производителей: магазинам будет запрещено возвращать непроданную часть продуктов поставщику и требовать ее оплаты. По словам Яровой, возврат — это «прямой экономический ущерб производителя» и дискриминация поставщиков со стороны ретейлеров. По ее словам, в документе в том числе признается, что расширение доступа российских товаропроизводителей к рынкам сбыта должно быть основной целью развития агропромышленного комплекса.

О возможном запрете регуляторы заявляли с начала 2017 года, хотя некоторые ретейлеры уже сами перестали возвращать производителям отдельные категории товаров. Например, Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейших ретейлеров, заявляла, что все входящие в ее состав сети (X5 Retail Group, «Ашан», «Лента» и другие) прекратили возврат хлеба производителям.

Кроме возврата, производители также жалуются на штрафы, требования скидок и принудительного аудита со стороны ретейлеров, заметила Яровая. По ее словам, депутаты будут собирать информацию по таким случаям и примут решения, как поставщиков можно защитить и от этого.