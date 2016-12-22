Участник съемок «Карточного домика» обвинил Кевина Спейси в расизме

Голливудский актер Кевин Спейси, снимавшийся в сериале «Карточный домик», отказывался пожимать руку чернокожим и допускал расистские оскорбления. Об этом, как пишет The Daily Mail, заявил глава охранной фирмы, обеспечивавшей безопасность съемок, Эрл Блю.

Фирма Блю VIP Protective Services занималась охраной съемочной площадки во время съемок сезона 2012 года, тем не менее о своих обвинениях он заявил только сейчас. Он утверждает, что Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам его фирмы. Это подтвердил также один из охранников.

По словам мужчины, инцидент произошел, когда менеджер повел охранников знакомиться со Спейси. Спейси вышел из съемочного фургона, однако проигнорировал Блю и лишь пожал руку белому офицеру полиции.

Кроме того, как утверждает Блю, позднее он услышал от Спейси фразу «Я не хочу, чтобы нигеры присматривали за моим фургоном». Актер, не доверяя чернокожим охранникам, сам регулярно проверял сохранность своего имущества в трейлере.

Глава охранной фирмы сообщил, что хотя продюсеры остались довольны работой VIP Protective Services, они отказались продлить контракт стоимостью $1,1 млн. Блю связывает это с позицией голливудской кинозвезды. «Я потерял веру в то, что я делаю все правильно, после того как контракт был разорван. Я задавался вопросом, что я мог сделать не так, месяцами. Только потом до меня дошло, что я делал все верно. Я просто имел дело с расистом», — заявил глава компании. Он также отметил, что рассказать об инциденте его подтолкнул недавний скандал с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах.

Кевин Спейси пять лет исполнял главную роль в сериале «Карточный домик», однако в октябре съемки с его участием были прерваны. Причиной стали обвинения в домогательствах к голливудскому актеру Энтони Рэппу в 1986 году, когда тому было 14 лет. После обвинений Спейси признал свою гомосексуальную ориентацию и извинился перед Рэппом, отметив, вместе с тем, что не помнит подобного эпизода. Позже о сексуальных домогательствах со стороны Спейси ​рассказали актер Роберто Ковазос, режиссер Тони Монтан и британский бармен Дэниел Бил.

После этого сотрудничество продюсеров «Карточного домика» со Спейси было прекращено. Кроме того, производитель и дистрибьютор фильмов Sony Pictures Entertainment и режиссер Ридли Скотт решили заново отснять все сцены с Кевином Спейси в фильме «Все деньги мира», заменив его на другого актера. Это решение обошлось авторам фильма в $10 млн, или в четверть съемочного бюджета.