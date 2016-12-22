У берегов Японии нашли семь трупов со значками с портретами Ким Ир Сена

Полиция японской префектуры Исикава обнаружила на побережье деревянную лодку, в которой находились трупы семерых человек, на их одеждах были прикреплены значки с портретами бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Об этом сообщает газета Yomiuri.
Дрейфующую у побережья лодку обнаружили еще 10 января, однако к ней нельзя было подобраться из-за шторма. Внутри лодки также находились пачки сигарет с надписями на корейском языке. Кроме того, на берегу было найдено тело мужчины, который, по данным специалистов, умер еще в сентябре 2017 года. По мнению полиции, погибшие могли быть беженцами из Северной Кореи.
В начале декабря в море у северо-западного побережья Японии были найдены тела трех мужчин в спасательных жилетах, на одежде одного из погибших также был закреплен значок с портретом Ким Ир Сена. Накануне также была найдена пустая деревянная лодка с надписями на корейском языке.