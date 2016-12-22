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У берегов Японии нашли тело со значком с портретом Ким Ир Сена
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У берегов Японии нашли тело со значком с портретом Ким Ир Сена
Общество, 09:50
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У берегов Японии нашли тело со значком с портретом Ким Ир Сена

В море у северо-западного побережья Японии обнаружены тела троих мужчин, на одежде на одном из тел был закреплен значок с изображением бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, передает телеканал NHK со ссылкой на данные береговой охраны Японии.

Одно из тел обнаружили в префектуре Ямагата проплывавшие мимо рыбаки, они обратились в правоохранительные органы около 7:20 утра по местному времени (1:20 мск). При обследовании местности сотрудники полиции и береговой охраны нашли еще два тела. На всех троих были спасательные жилеты.

Власти предполагают, что погибшие могли плыть на деревянной лодке, которую обнаружили еще в субботу, 2 декабря. Ее длина составляла около 10 метров, надписи на ней, как передает телеканал, были сделаны на языке, похожем на корейский. Обстоятельства смерти этих людей и их происхождение устанавливаются.

В середине августа сообщалось о 20-летнем гражданине КНДР, который по морю пытался переплыть в Южную Корею. Его обнаружили южнокорейские военные. В марте в Сеуле повысили в четыре раза выплаты для тех перебежчиков из КНДР, которые решаются сообщить южнокорейским властям секретные данные. Максимальный размер вознаграждения возрос до $860 тыс.

Теги: Япония , КНДР , Северная Корея
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