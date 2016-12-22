Суд отказался допрашивать генерала ФСБ Феоктистова по делу Белых

Пресненский суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство защиты бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщил представитель суда, передает «Интерфакс».

«Судья отказала в вызове Феоктистова в суд», — сказал он.

Феоктистов руководил оперативно-разыскными и следственными мероприятиями по делу экс-губернатора.



Белых обвиняется в получении взятки в размере €600 тыс. Бывший губернатор был задержан в июне 2016 года в Москве. Все обвинения он отрицает и называет их «банальной провокацией правоохранительных органов».

Адвокат подсудимого Андрей Грохотов ранее ходатайствовал о вызове в суд офицеров ФСБ, которые курировали следствие в отношении Белых, в том числе бывшего замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олега Феоктистова, который считался одним из самых влиятельных силовиков. Он ушел на пенсию в августе 2017 года. В сентябре судья отказалась удовлетворить ходатайство ​о вызове сотрудников ФСБ, отметив, что оно заявлено «преждевременно».

Как рассказывали источники РБК, Феоктистов курировал ​задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также он курировал задержание руководителей главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова в 2014 году и ряд других громких операций.

Феоктистов был первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ, однако в сентябре 2016 года возглавил службу безопасности «Роснефти». В апреле 2017 года он покинул компанию.​