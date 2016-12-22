Симоньян посоветовала Макрону перечитать Конституцию

Главный редактор российского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала отказ пускать журналиста этого канала на брифинг пресс-секретаря президента Франции Эмманюэля Макрона. Она указала, что это был второй случай за неделю.

«Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — сказала Симоньян.

О том, что журналиста франкоязычного канала RT (его имя не разглашается) не пустили на брифинг, в понедельник, 15 января, также сообщил RT. По данным телеканала, человеку сказали, что он «не журналист», а пройти на мероприятие смогут только журналисты. Также отмечается, что пресс-служба пропустила на брифинг других журналистов, которые «заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии».

Телеканал указал, что такой же случай произошел 10 января в Риме. Французская сторона отказала в аккредитации съемочной группе российского телеканала без объяснения причин.

Это не первый конфликт между французским президентом и российским телеканалом. В мае прошлого года в ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным Макрон назвал RT и агентство Sputnik «органами пропаганды», которые «распространяют бесстыдную ложь». Российский президент тогда не стал комментировать заявления Макрона, но пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее заявил, что в Кремле не согласны с такими оценками.

Журналистам RT и Sputnik до этого было отказано в посещении предвыборного штаба Макрона и освещении его кампании.

Макрон 13 января поддержал предложение французских булочников внести багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.